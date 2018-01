With spectacular architecture, monumental buildings and wide Italianate avenues, Munich is the perfect overture to all that is idiosyncratic about the mighty Kingdom of Bavaria.

Tiếng Việt

Positioned on the bank of the Isar River, north of the Bavarian Alps, Munich (or München in German) was first founded by the Benedictine monks. Its name derived from the Old German term Munichen, meaning “by the monk”, and a monk can be seen on the city’s coat of arms.

In the 12th century, Munich was handed to the House of Wittelsbach, which governed the city and the whole Bavaria until the German Revolution in 1918. During this period, dukes, electors, and later, Bavarian kings spent a large fortune to refurbish their capital, making it one of Germany’s most sophisticated and refined cities. Most of the royal heritage sites cluster around the Altstadt, Munich’s historic centre, with the exception of the Nymphenburg Palace locating in the city’s western part and the symbolic Neuschwanstein Castle, 120 kilometres south-west of Munich.

1. Altstadt

Enclosed by an old city wall, Munich’s walkable historic centre (or Altstadt in German) retains a small-town atmosphere. It is a 20th-century reconstruction of a medieval city which was bombed to dust in the Second World War. The heart and soul of the Altstadt is Marienplatz – Munich’s busiest spot and the city’s main square since the 12th century.

The square is dominated by the impressive Neues Rathaus (New City Hall) adorned with gargoyles, statues and an 83-metres clock tower. Each day at 11:00, 17:00 and at noon (in summer), massive crowds gather in front of the building to enjoy the spectacular Glockenspiel, consisting of 43 bells and 32 life-sized figures.

2. Munich Residence

A stone’s throw away from the Marienplatz is the Munich Residence – the former royal palace of the Wittelsbach monarchs of Bavaria. Constructed in the 14th century and expanded in the following centuries, the building is Germany’s largest and most important palace. It contains ten courtyards, 130 exquisitely decorated rooms, as well as numerous collections of arts and jewellery. During the reign of the House of Wittelsbach, the Munich Residence was the seat of government and home to the Bavarian dukes, electors and kings.

The Residence’s centrepiece is the Antiquarium, a barrel vault covered in frescoes. It was built to house the enormous antique collection of Duke Albrecht V. With a length of over 60 metres, it is the largest and most lavish Rennaisance interior north of the Alps. In the following decades, the expansive hall was transformed into a room for festivities and banquets by Albrecht V’s successors, Duke Wilhelm V and his son Maximillian I. Other noteworthy rooms in the Residence are the Baroque Ancestral Gallery and Cuvilliés Theatre in Rococo style.

The Ancestral Gallery Cuvilliés Theatre

3. Schloss Nymphenburg

Around five kilometres northwest of the Altstadt, you will find yourself at the beautiful palace of Nymphenburg i.e. “Castle of the Nymph”. It was first designed as a villa for the long-awaited heir to the throne, Max Emanuel, son of the Bavarian Elector Ferdinand Maria. Over the next century, the Baroque palace, together with its expansive parks became the summer residence of the Bavarian rulers. One of Germany’s most popular monarchs was also born here, King Ludwig II of Bavaria who is sometimes referred as the Märchenkönig (The Fairytale King).

Practical Information

Schloss Nymphenburg is accessible by Tram 17 which runs from München Hauptbahnhof (Central station). Station: Schloss Nymphenburg. The tram stops directly at the main entrance of the park.

4. Schloss Neuschwanstein

Rising from the thickly forested Alpine foothills, Schloss Neuschwanstein looks like a mirage. The castle was the vision of King Ludwig II who wanted to build a place of retreat. Inspired by the operatic works of Richard Wagner, the king envisaged the castle as a giant theatrical stage where he could escape into a dream world of Teutonic mythology and medieval grandeur.

Nevertheless, the castle, like so many of King Ludwig’s grand schemes, was never finished as result of overspending. Completed sections include the king’s bedrooms, the Hall of the Singers and the Byzantine-style throne room with a magnificent mosaic floor. The king himself only stayed here for a few months until his mysterious death in 1886.

With more than 1.3 million people visit annually, Schloss Neuschwanstein today is undoubtedly Germany’s best-known attraction and the most photographed castle in the country. It’s also said that the castle was the source of inspiration for Walt’s castle at Disney world.

Practical Information

The most convenient and affordable way to travel to Schloss Neuschwanstein is using the Bayern Ticket. This ticket grants you unlimited usage of public buses and trains within Bavaria in one day. It costs 25€ and can add up to 4 persons (6€ per extra passenger). More information about the Bayern Ticket can be found here.

The journey from Munich Hbf to Schloss Neuschwanstein takes approximately 3 hours, including a train trip from Munich to Füssen and a bus trip from Füssen to Hohenschwangau.

From Hohenschwangau, you can either hike to the castle or take the mini-van (around 3€ one way). The van will bring you to the famous Marienbrücke where you can enjoy a spectacular view of the castle and the forest beneath.

Before going to the castle, you have to get your ticket at the office in Hohenschwangau. You still need to go there, even though you already had the online ticket.

There is a limited number of tickets issued per day. So it’s necessary to buy the ticket online in advance. The ticket is time slotted, and thus you have to be at the castle on time.

Di Sản của những vị vua xứ Bavaria

Munich, thủ phủ của vùng Bavaria miền Nam nước Đức, được hình thành từ rất sớm. Các thầy tu dòng Benedict là những người đầu tiên khám phá ra vùng đất nằm dọc dòng sông Isar này. Thành phố theo đó mà được đặt cái tên Munichen, theo tiếng Đức cổ có nghĩa là “thuộc về những người tu sĩ”. Từ giữa thế kỉ 12 đến những năm đầu thế kỉ 20, thành phố và cả vùng Bavaria được đặt dưới quyền kiểm soát của vương triều Wittelsbach. Nhà Wittelsbach đã biến Munich thành thủ đô của vương quốc Bavaria và khiến nó trở thành một trong những thành phố thịnh vượng nhất nước Đức.

1. Altstadt

Được bao bọc bởi một bức tường thành, Altstadt mang dáng dấp của một thị trấn nhỏ. Khu vực này đã được phục chế sau khi bị phá hủy gần như hoàn toàn trong Đệ Nhị Thế Chiến. Trung tâm của khu phố cổ là quảng trường Marienplatz nơi đặt Tòa Thị Chính Munich.

Nhìn sơ thì bạn sẽ thấy tòa nhà này khá giống Tòa Thị Chính Brussels. Nó cũng mang đậm phong cách Gothic, với tháp chuông cao 83m và được trang trí bằng hàng trăm tượng điêu khắc. Tại đây, vào lúc 11:00, 17:00 và 12:00 (vào mùa hè), bạn có thể chiêm ngưỡng một màn trình diễn ấn tượng được thực hiện bởi 32 tượng điêu khắc và dàn chuông 43 chiếc.

2. Residenz

Cách quảng trường Marienplatz khoảng vài trăm mét là cung điện Residenz – nơi sinh sống và làm việc của hoàng gia Bavaria. Nhà Wittelsbach đã cho xây dựng cung điện này từ khoảng cuối thế kỉ 14, và trong những thế kỉ tiếp theo nó đã được cơi nới và mở rộng. Với 10 sân trong và hơn 130 phòng được trang trí xa hoa lộng lẫy, Residenz là cung điện lớn nhất và là một trong những công trình quan trọng bậc nhất nước Đức vào thời bấy giờ.

Điểm nổi bật nhất của cung điện Residenz chính là Antiquarium, một căn phòng lớn hình bán nguyệt được sử dụng để trưng bày bộ sưu tập đồ cổ của Công tước Albrecht V xứ Bavaria. Trong những thập kỉ tiếp theo, những người thừa kế của Albrecht, Công tước Wilhelm V và con trai ông Maximillian I, đã biến căn phòng này thành phòng yến tiệc chuyên phục vụ cho những buổi tiệc long trọng của hoàng gia. Ngoài Antiquarium còn có một số căn phòng khác đáng chú ý như: phòng tranh Ancestral Gallery mang đậm nét Baroque sang trọng, hay nhà hát Cuvillíes rực rỡ theo phong cách Rococo.

The Ancestral Gallery Cuvilliés Theatre

3. Cung điện Nymphenburg

Nymphenburg hay “Cung điện của những nàng tiên” nằm cách phố cổ Alstadt khoảng 5km về hướng Tây Bắc. Ban đầu, cung điện được thiết kế như một villa dành cho Max Emanuel, người thừa kế của Hầu tước Ferdinand Maria. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, cung điện theo phong cách Baroque này và cả khu vườn rộng lớn đã trở thành cung điện mùa hè của nhà Wittelsbach. Một trong những vị vua nổi tiếng nhất của hoàng gia Bavaria cũng được sinh ra tại đây, Vua Ludwig II xứ Bavaria, người được biết đến dưới cái tên Märchenkönig (Vị Vua Cổ Tích).

Một số thông tin cần biết

Bạn có thể đến Nymphenburg bằng Tram 17 chạy từ ga trung tâm Munich. Trạm: Schloss Nymphenburg. Tàu dừng ngay trước cổng chính của công viên dẫn vào cung điện.

4. Lâu đài Neuschwanstein

Lần đầu tiên nhìn thấy Neuschwanstein có lẽ bạn sẽ có cảm giác như mình đang mơ. Ẩn hiện giữa những cánh rừng bí ẩn của núi Alp là một tòa lâu đài bằng đá trắng, lung linh như trong truyện cổ tích. Lấy cảm hứng từ những vở opera của Richard Wagner, Vua Ludwig II đã cho xây dựng lâu đài Neuschwanstein như một sân khấu kịch khổng lồ, với những tháp canh và vọng gác. Ông muốn biến nơi đây thành một nơi nghỉ dưỡng, một nơi để ông có thể chạy trốn hiện tại và đắm mình vào những thần thoại của thời kì Trung Cổ.

Tuy nhiên, Vua Ludwig II đã không thể nhìn thấy “đứa con” của mình được hoàn thành khi ông đột ngột qua đời vào năm 1886. Cái chết của ông vẫn còn là một bí ẩn cho đến ngày hôm nay. Khi ông mất, chỉ có một phần lâu đài được hoàn thành bao gồm phòng ngủ, phòng hòa nhạc và phòng đặt ngai vàng theo phong cách Byzantine.

Ngày nay, lâu đài Neuschwanstein là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất nước Đức, thu hút hơn 1,3 triệu lượt khách mỗi năm. Người ta còn nói rằng nhà sản xuất phim Walt Disney đã lấy ý tưởng từ Neuschwanstein để tạo nên lâu đài Disney nổi tiếng.

Một số thông tin cần biết