Totally in contrast to the surrounding concrete jumble, Kurashiki’s historic centre is a rare piece of old Japan that still exists. The quarter features narrow, flagstoned streets, white-wall traditional houses lined along a delightful canal. Occasionally, a punt floats past propelled by an elderly local, giving us a glimpse into Japanese daily life centuries ago.

Tiếng Việt

Nestled along a scenic canal at the foot of Mt. Tsurugata in West Japan, Kurashiki boasts one of the most picturesque merchant’s quarter in Japan. The town’s history dates back to about 300 years ago when the shogunate took control of the area and turned it into an important trade centre for rice, sugar and other goods. In fact, the name “Kurashiki” can be roughly translated as “town of storehouses”, in which Kura (倉) refers to the storehouses in which the goods were kept.

While many cities in Japan were reduced to rubble in World War II, Kurashiki escaped the war largely unscathed. Its old town, the Bikan Historical Area, is well-preserved, and many of the original storehouses with grey and white trellis-patterned walls, elaborate ceramic roofs remain in beautiful condition. The storehouses share space with drooping willow trees along the banks of the old canal, which is connected by a stone arched bridge. At sundown, gentle lights appear along the canal, bringing delight to the remaining visitors.

Just a short walk from the canal district is Honmachi, once a thriving merchants’ and artisans’ quarter. With narrow, flagstoned streets lined with machiya (traditional wooden townhouse), Honmachi gives visitors a sense of where people lived and worked in the centuries past. Today, although most of these buildings are renovated into quaint souvenir shops, cosy cafés, izakaya (pub restaurant) or guest house, their storefronts are still maintained in order to preserve the old structure of the townscape.

Practical Information

The easiest way to Kurashiki is taking the train from Okayama Station. The trip takes approximately 15 minutes and costs 320¥, one way.

Located on the Shinkansen Sanyo line, Okayama Station is well connected to major cities, such as Hiroshima (35 minutes), Osaka (1 hour) and Tokyo (about 3 hours).

JR Pass holders are exempted from all charges.

Ngược dòng thời gian ở Kurashiki

Nằm dọc theo một con kênh thơ mộng dưới chân núi Tsurugata miền Tây Nhật Bản, thị trấn Kurashiki sở hữu một trong những khu phố cổ đẹp nhất nước. Ngôi làng có lịch sử hơn 300 năm này từng thuộc quyền quản lí của các samurai. Họ đã biến Kurashiki từ một vùng đất nông nghiệp thành một đầu mối giao thương quan trọng ở phía Tây cố đô Kyoto. Lượng hàng hóa, đặc biệt là lúa gạo, qua đây nhiều đến nỗi thị trấn phải xây dựng thêm nhiều nhà kho để chứa chúng. Từ đó, cái tên “Kurashiki” được đặt cho thị trấn này. Kura (倉) trong tiếng Nhật có nghĩa là nhà kho, và “Kurashiki” có thể tạm dịch là “thị trấn của những nhà kho”.

Trong khi nhiều thành phố ở Nhật Bản đã bị phá hủy hoàn toàn trong Thế Chiến II, Kurashiki đã may mắn không bị tổn hại nhiều. Khu phố Bikan với những kiến trúc cổ được bảo tồn gần như nguyên trạng. Trái ngược với hình ảnh những khối nhà xi-măng ở gần ga Kurashiki, Bikan hiện lên như một bức tranh với những dãy nhà cổ, tường trắng và mái ngói chạm trổ tinh xảo, xếp dọc theo một con kênh êm đềm. Điểm xuyến vào đó là một cây cầu đá và hàng liễu xanh rũ bóng xuống dòng nước. Thỉnh thoảng, một con thuyền nhỏ, chèo bởi một lão phu, nhẹ nhàng trôi qua, khiến ta có cảm giác như đang ngược dòng thời gian về những thế kỉ trước. Khi đêm xuống, bờ sông càng trở nên lung linh hơn bởi những ngọn đèn ánh sáng nhẹ nhàng, khiến nhiều du khách nán lại, không nỡ rời đi.

Cách Bikan vài bước chân là quận Honmachi, nơi từng là khu vực sinh sống của các nghệ nhân và thương gia giàu có. Với những con phố nhỏ lát đá và những dãy nhà machiya (nhà phố truyền thống Nhật Bản), Honmachi cho du khách một trải nghiệm về cuộc sống thường nhật của người dân địa phương trong những thế kỉ trước. Mặc dù phần lớn những ngôi nhà này đã được tu sửa, biến thành những tiệm đồ lưu niệm độc đáo hay những izakaya (tiệm ăn nhỏ, đậm nét truyền thống và chuyên biệt một vài món ăn) ấm cúng, nhưng bên ngoài vẫn không thay đổi gì nhằm gìn giữ vẻ cổ kính tổng thể của toàn khu vực.

Một số thông tin cần biết