Appearing like an ink wash painting, Arashiyama in the western outskirt of Kyoto has long been a favourite escape of the Japanese elites. Since the Heian period, the nobles came here to unwind from the hustle of the city. Today, foreign and domestic tourists flock here to see the evergreen bamboo groves of Arashiyama, as well as to find serenity at Tenryūji, a temple with a stunning mountain backdrop.

The history of Arashiyama (嵐山, “storming mountain”) and the adjoining Sagano dates back to the Heian period when the Japanese imperial family and court started building retreats along the base of Mount Arashiyama. Perhaps, a beautiful natural setting and close proximity to the capital city were the reasons why this place became the noble’s favourite relaxation spot. In later years, the retired Emperor Go-Saga had many cherry trees from Mt. Yoshino replanted here, making the area one of Kyoto’s most popular hanami spot.

1. Bamboo Groves

If you’ve been planning a trip to Kyoto, you’ve probably seen pictures of the bamboo groves in Arashiyama. Along with the torii tunnels of Fushimi-Inari-Taisha Shrine and the magnificent Kinkaku-ji, it belongs to one of the most photographed sights in the city. But no matter how often you have seen the bamboo groves in photos, the real thing is more magical and dreamlike than you can imagine.

Bamboo has long been an unseparated part of Japanese culture and we can see bamboo in nearly every aspect of life, from ice-cream cups, chopsticks, baskets, fences to buildings. Even in myths and legends, the bamboo tree is metaphorically associated with the man’s strength. Many festivals also include the use of bamboo in various forms, most prominent is the Tanabata, also known as the Star Festival, took place on the 07th of July in the lunar calendar.

Standing in the midst of these soaring bamboo groves is like being in another world: quite and so peaceful, especially in the early morning when most tourists are still asleep. When I was there, sunlight beams through the thick layer of leaves, casting a soft shadow on the hilly path. There was no noise, except the relaxing sound of swaying bamboos when a gentle wind blows through…

2. Tenryū-ji

While many visitors came to Arashiyama to enjoy the beauty of nature (and definitely to see the famous bamboo groves), the nearby Tenryū-ji and its beautiful landscape garden is a destination that should not be missed.

Ranked first among Kyoto’s five great Zen temples, Tenryū-ji (天龍寺, “Temple of the Heavenly Dragon”) is a star attraction in Arashiyama. The temple was first constructed in 1339 by the shogun Ashikaga Takauji to commemorate his former-friend-turned-enemy, Emperor Go-Daigo. These two used to be allies until Takauji turned against the emperor in a struggle for supremacy over Japan. By building the temple, Takauji attempted to appease the spirit of the former emperor. However, his attempt might be in vain as the temple was repeatedly ravaged by fires and wars over the centuries. What we see today is a mere reconstruction of the original temple which took place in the 19th century.

Having more luck than the temple buildings, Tenryū-ji’s gardens survived in its original form. It features a central pond surrounded by a circular promenade, rocks and pine trees, as well as the forested mountains of Arashiyama on the western side. The garden is the work of landscape designer, Muso Soseki, who also served as the first head priest of the temple.

Practical Information

Located at the western outskirt of Kyoto, there is a fair distance from the city centre to Arashiyama. Whether you go by train, bicycle or bus, the trip generally takes around 20 to 25 minutes. Personally, I found the most convenient way is taking the JR train from Kyoto station to Saga-Arashiyama station (15 minutes, 240¥ one way), then walk 5-10 minutes to central Arashiyama.

You can access the bamboo groves directly from the main street of Arashiyama, a little to the north of the entrance to Tenryū-ji, but it’s best paired with a visit to the temple (exit the north gate and you’ll be in the groves in no time). There’s just one main path through the groves, which leads slowly uphill.

Being one of Kyoto’s most photographed spots, the bamboo groves are very crowded throughout the day. Therefore, it’s highly recommended to visit the place early in the morning. The groves are also less crowded at night, but it will be too dark to take photos.

Yên bình Arashiyama

Mặc dù chỉ cách trung tâm Kyoto có hơn 10km, nhưng Arashiyama như một thế giới hoàn toàn khác. Với thiên nhiên tươi đẹp, phong cảnh hữu tình, Arashiyama trông như một bức tranh thủy mặc, khiến bất cứ ai khi đến đây đều không khỏi trầm trồ kinh ngạc.

Lịch sử của vùng Arashiyama và vùng Sagano lân cận bắt đầu từ thời kì Heian khi hoàng gia và các quý tộc bắt đầu xây dựng những khu nghỉ dưỡng ở dưới chân ngọn núi Arashiyama. Có hai lí do mà họ chọn nơi đây: (1) cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và (2) gần kinh đô Kyoto. Trong những năm sau đó, Hoàng đế Go-Saga đã cho mang thêm một số cây hoa anh đào trên núi Yoshino về trồng tại đây, khiến Arashiyama trở thành một địa điểm ngắm hoa được ưa chuộng tại Kyoto.

1. Rừng trúc Arashiyama

Nếu bạn đang lên kế hoạch đi Kyoto, ít nhiều bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của rừng trúc Arashiyama. Cùng với những cánh cổng torii ở Fushimi Inari và chùa vàng Kinkakuji, khu rừng này là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất Kyoto.

Cây tre từ xưa đã là một phần tất yếu trong văn hóa Nhật Bản. Bạn dường như có thể bắt gặp tre ở khắp mọi nơi, từ những đôi đũa, vật trang trí, hàng rào đến những ngôi nhà bằng tre. Hình ảnh của cây tre cũng được đưa vào những truyền thuyết hay những câu truyện cổ tích. Ngay đến cả những lễ hội, như lễ hội Tanabata (lễ Thất Tịch), bạn cũng sẽ bắt gặp hình ảnh của cây tre.

Khi đứng giữa rừng tre cao vút ấy vào lúc sáng sớm, bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác. Mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình. Dường như âm thanh duy nhất mà bạn có thể nghe thấy là tiếng lá xào xạc khi có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Cảnh sắc càng thơ mộng hơn vào một ngày nắng đẹp khi những tia nắng xuyên qua những tán cây, soi bóng xuống con đường chạy xuyên qua rừng tre.

2. Đền Tenryū-ji

Phần lớn mục đích của du khách khi đến Arashiyama là khu rừng trúc Arashiyama. Tuy nhiên, nếu có thời gian thì bạn nên ghé qua ngôi chùa Tenryū-ji gần đó. Được đánh giá là ngôi chùa đẹp nhất trong 5 ngôi chùa của Thiền Tông phái ở Kyoto, Tenryū-ji (天龍寺) hay Thiên Long Tự là một điểm đến khá thú vị ở Arashiyama. Ngôi đền được xây vào năm 1339 bởi lãnh chúa Ashikaga Takauji nhằm mục đích tưởng nhớ hoàng đế Go-Dago, một đối thủ và đồng thời là một người bạn của Ashikaga. Ngôi đền đã nhiều lần bị hỏa hoạn và phá hủy bởi chiến tranh nên kiến trúc mà ta thấy ngày nay chỉ là bản mô phỏng được xây dựng vào thế kỉ thứ 19.

So với chùa Tenryū-ji , khu vườn xung quanh may mắn hơn rất nhiều vì nó được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Khu vườn là tác phẩm của kiến trúc sư, Muso Soseki, người đồng thời là trụ trì đầu tiên của ngôi chùa này. Trung tâm của khu vườn là một hồ nước lớn hình bán nguyệt, xung quanh được trang trí với đá và những cây tùng cao vút tạo nên một cảnh quan đặc sắc. Phía Tây của hồ nước là ngọn núi Arashiyama xanh mướt, và ở lối ra phía Bắc của ngôi chùa là một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loài hoa.

Một số thông tin cần biết

Từ trung tâm Kyoto đến Arashiyama khá xa, mất khoảng từ 25-30 phút. Bạn có thể đi bus hoặc tàu, tuy nhiên bus có thể lâu hơn vì kẹt xe. Nếu đi tàu, bạn đi tuyến JR Sagano từ ga trung tâm Kyoto đến trạm Arashiyama-Sagano (15 phút, 240¥ một chiều). Sau đó, đi bộ thêm 5-10 phút sẽ đến rừng trúc Arashiyama.

Nhiều người đến đây chỉ đi thăm rừng trúc, nhưng bạn có thể kết hợp vừa đi rừng trúc vừa tham quan chùa Tenryū-ji. Khoảng cánh từ rừng trúc đến chùa rất gần, bạn có thể tham quan chùa trước, sau đó ra cửa Bắc sẽ đến ngay rừng trúc.

Lưu ý: rừng trúc là một địa điểm nổi tiếng do đó rất đông du khách. Do đó, nếu bạn muốn thưởng ngoạn vẻ đẹp thật sự của khu rừng này thì bạn phải đến đây từ sớm. Buổi tối cũng rất ít du khách, tuy nhiên rừng sẽ rất tối và bạn có thể lỡ mất chuyến tàu cuối về Kyoto.