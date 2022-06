Ẩm thực Việt Nam: Món mì, bún và phở

Ở xứ Quảng còn có một món mì mà bạn nên thưởng thức là món cao lầu. Đây là đặc sản của cảng thị trăm năm Hội An. Không có nhiều thông tin về nguồn gốc của món mì này. Một vài người nói nó gốc Chăm do dùng nguyên liệu từ Cù lao Chàm. Số khác lại nói món này lấy cảm hứng từ mì Trung Hoa hay Nhật Bản. Dù gì đi nữa, đây vẫn là một món không thể bỏ qua khi đến Hội An.

Về cơ bản, một tô cao lầu sẽ có mì sợi, thịt xá xíu, giá trụng và xà lách. Một lượng nhỏ nước dùng cũng hay được rưới lên trên. Khi ăn ta rắc thêm ớt, rau thơm và cao lầu xắt miếng đem chiên. Nhưng điểm nổi bật nhất của món này phải kể đến sợi mì được chế biến công phu.