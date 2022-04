Một cuối tuần ở Six Senses vịnh Ninh Vân

Lí do mà tôi thích Six Senses vịnh Ninh Vân chính là cảnh sắc xanh tươi nơi đây. Khu nghỉ dưỡng đã kết hợp hài hòa kiến trúc truyền thống Việt Nam với cảnh quan thiên nhiên. Cũng giống như ở Six Senses Côn Đảo, kiến trúc sư đã cố giữ gìn cảnh quan nhiều nhất có thể. Từ những cây bụi, cây gỗ, cho đến những hòn đá nằm rải rác ven biển.

Và kết quả là 58 villa tựa mình trên đá hoặc sườn núi, hay lẩn khuất giữa những tán cây. Tất cả đều được làm từ nguyên liệu tự nhiên, tạo cho khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Một điểm nổi bật nữa phải kể đến chính là cảnh biển có thể nhìn thấy ở khắp bất cứ đâu trong resort.