Six Senses Côn Đảo: Thiên đường ngoài khơi xa

Phát triển bền vững là một phần không thể thiếu ở Six Senses Côn Đảo. Quản gia (GEM) của tôi cho biết, do resort là một phần của vườn quốc gia Côn Đảo nên không có một cây to nào bị chặt trong suốt quá trình xây dựng. Những dòng suối, tảng đá và bãi biển đều được giữ gần như nguyên trạng. Kể cả những vỏ sò bị sóng đánh cũng không được chuyển đi.